大陸國家金融監督管理總局18日上午9點，在北京金融街15號正式揭牌，包含大陸國務院副總理何立峰，中國人民銀行行長易綱，大陸證監會主席易會滿與首任大陸國家金監總局黨委書記李雲澤等人出席揭牌儀式。

這也同時意味著，運行了5年的大陸銀保監會正式退出大陸金融監管的歷史舞台。同時大陸國家金融監督管理總局的官方網站也正式啟用。至此大陸金融監管體系從「一行兩會」邁入「一行一總局一會」的新格局。