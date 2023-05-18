根據日本官方18日數據，當地4月出口年增2.6%，低於市場預估3%以及3月4.3%，也是2021年2月以來成長最少的。至於今年元月至3月期間，出口平均減少4.2%，是6季以來首見。

若按目的地來區分，受到汽車、汽車零組件以及鋼鐵出貨量減少的拖累，日本4月出口自己最大貿易夥伴中國大陸的出口，年減2.9%。這也是繼3月下滑7.7%之後，連續第5個月走低。

日本3月進口年增7.3%，但4月因國際油價以及其它原物料價格下修，進口反而減少2.3%，是27個月以來首次下滑。經計算後，日本上個月貿易赤字也縮至1年多新低的4,324億日圓，約32億美元，遠少於市場普遍預估6,138億日圓。

專家學者認為，全球第3大經濟體的日本在首季避免進入衰退階段，要拜新冠抗疫結束後，消費不縮手以及旅遊產業復甦所賜。不過，出口走下坡正在傷害日本的製造業，不利於景氣全方面反彈。

彭博社表示，市場上有愈來愈多人認為升息周期可望告一段落，不過，歐美主要大國還是繼續調升利率，只是幅度比較小而已。對日本而言，還是持續維持超寬鬆政策，使得日圓與它國利差還是無法縮小。日本政府統計，日元兌一美元平均在132.23左右，日圓匯價比1年前還要再貶值約7.6%。