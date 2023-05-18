第一金旗下第一銀行「e-First智能理財」於2020年10月推出後，即獲得廣大客戶迴響，截至2023年4月底，已吸引逾4.8萬客戶投入，累計申購金額超過21億元，資產管理規模為國銀機器人理財第二大。

該智能理財訴求為「投資選目的，不用選標的」，透過e-First智能理財的六大投資目標，從青年時期養成儲蓄、壯年時期累積財富，以及退休後擁有財富自由。

e-First智能理財每月最低只要3000元，就能享有過去專屬於高資產客戶的高端理財建議服務，免申購手續費、免信託管理費、免贖回手續費，僅收取年費率0.88%的平台使用費；為回饋客戶長期支持，第一銀行也特提供2023年6月底前「免收平台使用費」的限時優惠。

第一銀強調，透過第一銀行e-First智能理財，完全不用煩惱該選擇哪個投資標的，且投資後還會定期由系統監控績效，若有重大金融事件須調整投資組合配置時，將會通知客戶決定是否接受再平衡，隨時掌握投組績效，輕鬆理財並保有彈性，如有餘裕則投入更多資金，創造長期投資的複利效應，早日存到夢想金。