總經理戴尚義表示，後疫情時代全球跨產業對半導體晶片的激增需求，去年隨著大廠調整產能及終端需求緩步放緩，市場也逐漸恢復正常下，產業榮景不再，半導體產業鏈營運強弱相當分明。惟創意去年營運成長動能不減，持續創下亮眼的業績紀錄，全年合併營業收入為240.4億元，連續三年創新高，去年每股盈餘為27.69元，同樣也是續創新高。

創意去年在設計服務(NRE)業務方面，除受惠人工智慧(AI)及網路通訊(Networking)等應用的成長趨勢外，同時在科技大廠紛紛加快投入客製化應用晶片設計的需求帶動下，創意去年設計服務營收年度成長率為 38%，優於年初預期。而在晶圓產品(Turnkey)業務方面，主要則受惠於SSD、BMC及Networking等需求成長，營收不僅與NRE業務同創歷史新高，且大幅優於年初預期。在獲利部分，創意去年整體毛利率較前一年度提升，優於預期。主要受惠於Turnkey業務之毛利率優於預期的有利因素，加上有效控管營運費用，去年淨利年度成長幅度大幅高於營收成長率。創意去年除在獲利續創歷史新高之外，並連續三年達成獲利型成長的目標。

創意去年投注大量研發資源在提供先進製程設計服務方案，以及高階封裝技術和其相關IP研發，以保持技術上的領導地位。在高階製程進展方面，16奈米以下之總營收占 比較前一年度穩健提升，而7奈米以下的總營收占比在去年亦有顯著成長。

戴尚義也指出，創意截至去年底，已取得各國專利權達462件，展現創意積極投入研發的成果，更有效提昇了核心競爭力。

創意今日股東會也通過，每股配發現金股利14元，為史上新高。