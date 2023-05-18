43歲葉璇以選美打開知名度，過去參加國際華裔小姐比賽，拿下冠軍與最具古典美態獎，還擁古典美人封號，不過葉璇昨則突曬和港星關智斌的貼臉合照，還甜喊對方「寶貝」，看起來就像官宣戀情，關智斌隨後則發文表示是「新劇開鏡儀式」，葉璇才現身說，寶貝是劇中《法與情》的稱呼。

葉璇在微博曬出和關智斌的貼臉合照，她依偎在對方肩上，兩人都露出開心笑容，葉璇甜喊對方「寶貝」，還貼上愛心、大笑、吐舌的貼圖，看起來就像官宣戀情，正當外界議論紛紛，關智斌事後曬出一組合照，表示是「新劇開鏡儀式!大家好，我叫Hugo」，葉璇才現身說：「是BB啊！要按劇本叫啊！」

葉璇雖然是公認的古典美人，但似乎也難抵歲月痕跡，她日前在直播冒凸肚、眼袋，把手伸入褲中抓癢，甚至直接沒洗手拿水果吃，行徑讓人直呼崩壞、像大媽，對此，葉璇昨出席新戲開鏡儀式表示，看起來暴肥是服裝和角度問題，她也提到，直播就像一場真人秀，不會只有美美入鏡，自己也不介意扮醜。

沒有女神包袱的葉璇，為新戲角色主動提出要素顏上陣，葉璇還反問現場媒體覺得她狀態如何，表示自己沒有特別減肥，身上有些微肉肉，為的就是配合角色演出。