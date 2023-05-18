台南人行道普及率低，行人空間不友善屢遭詬病，台南市政府工務局指出，針對人行道淨寬不足90公分者，已盤點影響通行的管線設施物192件，目前已改善9件，2024年底預計再改善58件，另也針對台電電箱影響行人通行，將在不影響正常供電情形下，拆除、遷移電箱等設施物，還給民眾安全通行空間。

南市府工務局表示，台南市因道路及人行道較狹小，各管線設施物容易造成行人通行阻礙，目前主要配合路平專案，將箱體移至中央分隔島，截至目前包括北安路二段、中華西路、海安路、東豐路、中華東路、仁德中山路等道路的大多數箱體，均已遷移至中央分隔島。

另外，針對人行道上不少台電電箱影響行人通行，工務局也請台電針對道路及行人空間進行全面檢討，在不影響正常供電情形下，將電箱等設施物遷移、拆除。

除了已移設至中央分隔島的箱體，工務局也說，經統計，目前人行道有192件箱體占用，導致人行空間未達90公分，大部份屬台電電箱，經與相關單位討論，其中67件列為第一階段可立即改善，預計明年底前能完成改善。