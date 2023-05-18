嘉義市長黃敏惠祝福考生高中。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市民生國中提供國中會考限定營養午餐為考生加油。（嘉義市民生國中提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市民生國中設計國中會考限定營養午餐菜單。（嘉義市民生國中提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義區國中會考20、21日登場，6000多名考生及家長們都想祈福、補好運，勇媽市長黃敏惠準備獨特的祈福好物「高『粽』包及考運＋1袋」，讓考生好運隨身帶著走；民生國中也天天有會考限定好運餐，為考生補充營養，頭好壯壯有好考運。

今年嘉義區國中會考主辦單位嘉義女中表示，今年有嘉義縣市共有6042名考生報名，考場設在嘉義女中、嘉義高中、嘉義高工、民雄農工及東石高中等5校，19日下午3時至5時開放考場，考生及家長可前往認識環境，但不得進入試場。

嘉女表示，因應新冠肺炎疫情，各考場準備所需防疫物資，也加強消毒，考場服務隊也提供相關服務，COVID-19篩檢陽性及中重症考生可應試，若有調整至備用試場或醫療場所應試需求，即日起可提出申請。

黃敏惠表示，國中教育會考是今年疫情解封後的全國性重要考試，除了要加強防疫，也提醒考生用平常心應試，她特別寫下祈福籤詩「考的都會，猜的都中」，為考生祈願考運亨通，還有高「粽」包及考運＋1袋，讓考生帶著好運應考。

大業國中校長陳明君則寫下「大大滿意、業以超群、成果非凡、功成名就」，祝福考生；嘉義國中校長陳仁輝也預祝考生「會考的我都會，我寫的全都對」；民生國中校長張金龍則由學校設計「會考限定好運餐」，讓考生明目護眼，益智健腦，會考滿分，吉祥包中。

嘉義市政府教育處長林立生說，今年國中會考嘉義市有2920名考生報名，市府為考生們加油，會考當日臨近考場活動，也請各單位務必配合降低音量，相關工程暫停施工，以維護考生權益。