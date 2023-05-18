美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank，SVB)爆發擠兌潮後閃電倒閉，今年3月被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，卻不賠償開曼群島分行的亞洲儲戶資金，外媒指出，這些亞洲儲戶資金失去保障，他們正在感受矽谷銀行倒閉之苦。

根據《華爾街日報》報導，美國聯邦存款保險公司在矽谷銀行扣押了140億美元（折合約新台幣4200億元）的外國存款，其中大部分來自亞洲，機構儲戶透露，他們在矽谷銀行的存款餘額已歸零。

報導指出，美國聯邦存款保險公司在矽谷銀行扣押的外國存款，大部分來自亞洲，這些外國儲戶一直在等待領錢，但美國聯邦存款保險公司卻不賠償，這些存戶的存款等於變相被沒收。

美國聯邦存款保險公司一位發言人說，依照美國《聯邦存款保險法》規定，只有美國國內存款可以受到保護。但報導提到，此規定對於矽谷銀行開曼群島分行的客戶來說，存款卻失去了保障。