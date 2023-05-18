立法院社會福利及環境衛生委員會今天要求勞動部等部會針對「疫後改善缺工擴大就業方案之規畫進度期程」、「降低工安事故提升職場安全之具體推動方案」、「投資青年就業方案之成效與第二期規畫進度期程」備詢。（林良齊攝）

青年人起薪多少？據勞動部初任人員調查指出，2022年初任人員薪資平均為3.4萬元，但勞動部政務次長李俊俋今天在立法院備詢時表示，年輕人起薪約2萬8、大學大概3萬1，也說如果青年繼續留在服務業或住宿餐飲業薪資難提高。

立法院社會福利及環境衛生委員會今天要求勞動部等部會針對「疫後改善缺工擴大就業方案之規畫進度期程」、「降低工安事故提升職場安全之具體推動方案」、「投資青年就業方案之成效與第二期規畫進度期程」備詢。

立委賴惠員詢問青年低薪問題，李俊俋表示，近年青年就業習慣改變，青年希望斜槓、兼差，但如果持續在服務業或住宿餐飲業薪資難提高，會透過投資青年就業方案第二期鼓勵青年人參訓及證照、導引至重點產業，可以提高薪資。

立委王婉諭也說，重點產業並未涵括如長照、托育、教育、職安、心理諮商等社會穩定行業，如果都導引至重點產業，恐怕會使薪資更不均勻，應該要弭平各產業薪資。

李俊俋說，一般產業原本就有既有措施，各行業勞動條件提升由各目的主管機關提出，第二期投資青年就業方案希望導引青年至重點產業發展、解決低薪問題，如果青年只願意至服務業、旅遊服務業那薪資恐怕依舊偏低，如果對重點產業有意願、就可以提高其薪資。