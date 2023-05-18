自2011年開始布局電動載具能源供應市場，並於2014年成功開發出第一支充電樁的飛宏，歷經在大陸充電樁市場踢到鐵板慘賠，痛定思痛重整旗鼓，蹲馬步練功轉向門檻較高歐美等非大陸市場，近12年努力，總算於2022年迎來美好的果實，由飛宏電動車能源事業群獨立出來的馳諾瓦科技，2022年就交出全年營收18.78億元、年增4.88倍的佳績，在歐美各國積極建置充電樁下，今年業績更展現強勁成長力道。

根據飛宏公布今年第1季財報，馳諾瓦單季營收達8.37億元，已做到去年營收的45%，讓馳諾瓦達成今年充電樁營收較去年倍增目標輕鬆達陣的機率大增，單季營業淨利1.15億元，順利彌補電源事業虧損，更成為飛宏今年第1季營業淨利達8101萬元、稅後盈餘4377萬元及每股盈餘0.12元的大功臣。

目前馳諾瓦已在全球35個市場出貨超過3萬座充電樁，其中AC充電樁約佔80%，DC充電樁約佔20%，但若以去年營收來看，AC充電樁佔比約20%，DC佔比接近80%。

全球地緣政治引發供應鏈重組，且美國政府力推美國製造，充電樁若要獲得補助必須51%在美國生產，為搶攻美國市場，光寶科(2301)及台達電(2308)等電源廠積極在美國擴建新廠，對於是否跟進在美國設廠？飛宏表示，美國生產成本高，必須謹慎評估，預計下半年決議是否在美國投資設廠，若不設廠則會考慮與當地已經設廠的公司合作。

至於擴建中的台南二廠、三廠工程，目前二廠正在進行工廠驗收，已拿到使用執照並進駐設備，預計6月到7月開始試產，飛宏表示，台南廠將以生產DC充電樁為主，並設1條AC產線，東莞廠除電源產品供應大陸市場客戶，亦有AC/DC充電樁產線，越南廠以生產AC產品為主，日本廠區則是生產AC產品並搭配少量DC產品。

飛宏表示，公司最差的時候已經過去，由於下半年為充電樁業務旺季，出貨有望持續放大，搭配電源產品組合優化，樂觀看待今年營運。