萬潤首季合併營收2.27億元，季減21.53％、年減達63.82％，營業利益0.12億元，季減達65.81％、年減達91.53％，稅後淨利0.13億元，季減37.29％、年減達90.66％，每股盈餘0.17元，均創近13季低點。毛利率50.31％為同期次高，但營益率5.34％亦為近13季低。

萬潤以半導體封測及被動元件設備為二大產品線，由於被動元件設備需求遞延，加上半導體大廠亦因應終端需求降溫，自去年下半年起陸續遞延或下修資本支出預期，對今年投資計畫同步趨守，萬潤受此影響，營運自第四季起明顯降溫，今年首季淡季動能續疲。

萬潤4月自結合併營收0.83億元，月增2.67％、回升至近5月高。但年減達66.54％。累計前4月合併營收3.1億元，較去年同期8.77億元減少達64.59％，為近9年同期低點，除了市場需求轉弱，主要由於去年同期客戶擴產、設備需求增加，墊高比較基期所致。

展望後市，法人認為萬潤被動元件設備需求仍疲，但先進封裝及LED設備接單需求持穩，預期第二季營收有機會回升，下半年動能需視景氣復甦狀況。此外，萬潤因應客戶需求，規畫至日本設立子公司，預期最快下半年開始運作，以便就近服務客戶、吸納在地人才。