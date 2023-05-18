關於瑞士政府、瑞士央行、金融監管機關的緊急援助瑞信的行為，瑞士國會的兩個委員會支持和決定進行深度的調查。

委員會表示，目前尚未確定調查的具體任務和成員組成，將由該兩委員會在5月30日開始的下個會期決定。

上議院辦公室在聲明中說，考量到事件的嚴重性，以及對金融的衝擊，辨公室認為成立一個調查委員會是合理的。

該辦公室補充說，主張對調查的授權進行寬廣的界定，並查清楚近年來導致緊急合併的事件。

使用「緊急法」來緩解由國家所策動的收購行動，將是委員會討論的議題之一。

政府為了防止瑞信倒閉引發更大的金融危機，讓瑞銀對瑞信的收購，獲得了政府2000億瑞郎的支援。

瑞士政府還同意吸收瑞銀因收購而可能蒙受的高達90億瑞郎的損失。

調查委員會無法阻止該交易，但委員會將擁有傳票權，並有望對兩家銀行的經理及政府官員進行訊問，還能查閱政府的會議記錄。

該筆收購交易引起了公眾的憤怒，特別是因為該決定繞過了議會。