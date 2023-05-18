美國蒙大拿州長葛列格·詹福爾特（Greg Gianforte）在當地時間17日簽署法案，正式禁止TikTok在該州運作，成為美國第一個禁止這款受到全球與美國歡迎的短影音分享應用軟體的州。

根據VOA美國之音報導，蒙大拿將把Google和蘋果的應用軟體商店在該州界內提供TikTok應用軟體定為非法。禁令從2024年1月1日起生效。共和黨籍州長詹福爾特說，這項法案將進一步推動保護蒙大拿不受中國共產黨監視的優先事項。

TikTok則在聲明中說，這項法案通過非法禁止TikTok而侵犯了蒙大拿人民受憲法第一修正案保護的權利，並表示將捍衛在蒙大拿境內外用戶的權利。

TikTok是大陸短影音分享平台抖音的海外版，母公司是字節跳動，在美國已有超過1.5億用戶。但越來越多的美國國會議員和州政府官員呼籲在全美範圍禁止這款軟體，原因是擔心大陸政府對該平台的潛在影響。

今年3月，美國國會的一個委員會嚴厲質詢TikTok首席執行官周受資（Shou Zi Chew)，質問大陸政府是否能夠獲取該平台用戶數據或影響美國人在該平臺所能觀看的內容。