繼綜合莓果及藍莓後，食藥署昨公布好巿多的冷凍草莓也檢出A肝陽性，好市多今公告，會比照三種綜合莓、藍莓的補償方案，除全額退費外，也提供相同金額619元慰問金，同時補助A型肝炎抗體IgM檢測費用500元，若確診A型肝炎，好市多將負責相關醫療費用。

好市多今（18）日於官網指出，針對科克蘭冷凍草莓檢出A型肝炎汙染事件，會比照三種綜合莓果、藍莓給予慰問，凡是在2023年3月8日至4月30日買到編號#692290冷凍草莓的會員，除憑購買紀錄全額退費外，另提供所購買商品同等價額的慰問金619元。

好市多公布冷凍草莓受影響編號。（圖／翻攝自好市多官網）

好市多說，凡於公告回收區間購買並曾食用受影響商品的會員，若於最後食用日起60日內（2023年7月9日以前）出現疑似A型肝炎症狀，可到衛生福利部疾管署認可的A型肝炎檢驗機構，經諮詢醫生後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，可補助每人新台幣500元的檢測費用。

另外，若確診A型肝炎，經主管機關回溯性疫調確認係因食用受影響商品所致者，也可連繫好市多，好市多將負責相關醫療費用。