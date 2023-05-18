民進黨總統候選人兼黨主席賴清德日前出席政大學生會舉辦的座談會時，稱台灣的房價現在在降，引發不少民眾的不滿。對此，國民黨前立委蔡正元指出，台灣的現況與賴清德舉出的例子並不同，他並砲轟，賴實在是「不食人間煙火」。

蔡正元昨（17）日在中視政論節目《庶民大頭家》指出，賴清德說房價在降的原因之一，是因為受到美國升息、連帶其他國家一併升息等國際情勢影響，理論上確實是如此，然而，台灣偏偏不是這種例子。

蔡正元分析，在台灣，利息若漲了，人民反而會更買不起房子，因為貸款得付更多；第二，台灣投資客的貸款比例幾乎是全世界最低，「大概都不到5成」，這是因為央行這幾年一直在打房所致，再加上投資客在台灣房屋市場上的比例不高，台灣房屋的自有住宅率為8成，在台北市更高達8成5。

蔡正元直言，賴清德若認為投資客會因利息漲了，而拋售房屋，實在是不食人間煙火。蔡正元也酸嗆，賴清德可以公布一個建商名單，告訴大家，拿著他的名號可以在哪些建商買到價格下降的房子。