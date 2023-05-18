台北市中山女高社團「炫音社」近期有高一社員投訴，學姊為了舉辦成果發表會花費21萬元，竟要求學妹1人拉至少7000元的贊助金，不只沒有解釋原因，更稱「在馬路上看到學姊還繞路走，走到路上被車撞的保險金剛好拿來補拉贊錢」，引起爭議。校方回應，拉贊助的金額與當初向校方申請的有落差，未來加強向各社團宣導遵守贊助規範。

中山女高校長室秘書許惠耳解釋，校方已先約談雙方了解情形，學姊們當初要求學妹1人拉3500元贊助金，後來改為1人7000元，雖有說明有任何問題都可以反應，或即使沒達標也沒關係，學妹仍礙於輩分而不敢講，將不滿的心聲上傳到網路。

許惠耳表示，學姊認知到自己用詞不妥，願意道歉，但校方考量到現正在期中考，考試結束後將再邀請雙方面對面溝通。學生畢竟是16、17歲的孩子，行事難免思慮不周，也一併輔導她們溝通技巧、管理社團要點、拉贊助金規範等，也會在社長大會中宣導。

許惠耳指出，依照學校規定，社團一學期只能拉一次贊助，事前必須送上企畫書，寫明經費流向、拉贊助金額等，經查發現該社團拉贊金額與申請時有出入，未來此事會列入社團評鑑中，會有相對應處分。至於為何舉辦活動需要花到21萬，她解釋，社團向三創租借場地費用高達13萬，金額才會如此高。