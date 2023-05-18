警方到現場拉封鎖線，採證完竣後，查扣涉案的非法土造霰彈槍彈，深入調查釐清案情。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

71歲鐘姓嫌犯長期受僱於雲林縣蔬菜業者在南投縣仁愛鄉力行村望洋部落栽種高冷蔬菜，他與2名菜農疑因土地租用糾紛，約對方到投89線的一處工寮，在工寮內持霰彈槍射殺2人後，打電話給老闆說：「我殺了2個人，很抱歉！以後沒有辦法再幫老闆種菜了。」接著自戕身亡，警方獲報偵辦中。

仁愛警分局指出，望洋派出所17日晚間約7時接獲民眾報案，指稱其友人鐘姓男子在仁愛鄉投89縣20公里處工寮內槍殺2人，且鐘男表示心情不佳將輕生，請員警協助救護。

警方趕往案發現場查看，發現工寮內有2名男子已明顯死亡，腹部有彈孔傷，經查死者為79歲林姓男子、及62歲林姓男子，皆為當地務農人士。循線追緝，距工寮約1公里處農田發現身亡的鐘嫌及一把霰彈槍，身上肚子有槍傷。

仁愛警分局指出，從報案人說法得知，嫌犯鐘男疑與2名死者有租地耕作糾紛，因積怨難平，竟憤而持槍殺人再自殺。現場採證完竣後，查扣涉案的非法土造霰彈槍彈，持續追查溯源不法槍彈來源，並報請檢方相驗釐清案情。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980