哈薩克總統托卡葉夫2023年5月17日至19日訪問中國大陸。17日除與中國大陸國家主席習近平舉行會談，中哈兩國同日也發表聯合聲明，托卡葉夫也邀請習近平回訪哈薩克。聲明中還指出，中哈願加強合作防範「顔色革命」，反對將人權問題政治化和搞雙重標準。哈方也稱，堅定奉行一中原則，反對任何形式的「台獨」，支持中國大陸政府爲實現國家和平統一所作的一切努力。

《中華人民共和國和哈薩克斯坦共和國聯合聲明》共7大點，全文涉及兩國主權、政治外交、經濟、能源合作與農業、文化交流等項目。

聲明表示，雙方重申，將繼續以元首外交爲引領，發揮好各層級交往和各領域合作機制平臺作用，不斷深化中哈永久全面戰略夥伴關係；兩國元首重申將一如既往地共同致力於加強中哈關係。

聲明還稱，中哈將繼續深化政治互信，加大在涉及對方主權、安全和領土完整等核心利益問題上的相互支持，堅決反對外部勢力干涉兩國內政，堅決反對將人權問題政治化和搞雙重標準。雙方願加強反干涉、防範「顔色革命」領域合作。

聲明也說，哈方堅定奉行一中原則，重申中華人民共和國政府是代表全中國大陸的唯一合法政府，台灣是中國大陸領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台獨」，重申不同台灣進行任何形式的官方往來，支持中國大陸政府爲實現國家和平統一所作的一切努力。

在經貿領域部分，聲明稱，中哈將大力推動共建一帶一路倡議與哈薩克光明之路新經濟政策對接，並促進擴大貿易和推動貿易便利化，拓展電子商務、大資料、人工智慧、5G等新領域合作；重視可再生能源、創新、食品安全、農業、交通、運輸和物流等有前景領域的合作。

在能源合作上，聲明指出，雙方商定採取措施保障中哈原油管道、中國大陸－中亞天然氣管道哈薩克境內段的長期安全穩定運營和按計畫穩定供應，繼續深化石油、天然氣、天然鈾等領域合作，積極拓展風電、太陽能、光熱、核電等清潔能源領域合作。

此外，中方歡迎哈方進一步發展阿斯塔納（Astana）國際金融中心，鼓勵該中心繼續爲在哈及中亞地區經營的中國大陸公司提供金融服務。雙方商定全面支持進一步吸引金融服務、資産管理等領域的中國大陸金融機構參與阿斯塔納國際金融中心業務。

而中哈也重申堅定恪守《聯合國憲章》和國際法原則，主張以相互尊重、公平正義、合作共贏、平等參與全球治理、照顧彼此利益爲基礎發展國際關係。雙方願在聯合國、世界貿易組織、上海合作組織、亞洲相互協作與信任措施會議、亞歐會議、中國大陸－中亞機制等多邊機制框架內深化協作。