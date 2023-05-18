小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚多年育有大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）與小女兒許老三（許曦恩），而她經常透過社群或在節目上大方分享家庭生活，日前更透露自己與老公過去的睡前儀式，但結婚多年後卻已各睡各的了。

小S日前在節目《小姐不熙娣》與來賓大聊婚姻的新鮮感，女星Gigi透露，有時老公如果看球賽看太晚，自己半夜醒來若沒看到他還會嚇到，並到客廳把老公叫回來睡，如果起床發現老公不在身邊也會覺得奇怪。

對此，一旁的小S表示，自己過去睡前都會跟老公黏在一起，起床後還會靠到他胸口撒嬌，不過幾年後，老公雖然還是先會抱著她，但被手壓住讓她有些不舒服，因此大約15分鐘後小S就會說「OK囉！你可以睡過去了」她接著說老公會這樣是認為抱過才會覺得安心。

不過，她也感嘆現在這個儀式也沒了，甚至自己睡醒後沒看到老公都覺得有些幸運，一番話讓現場來賓笑翻，接著，她解釋，睡醒之後老公之所以不在身邊，是因為在外面幫忙應付小孩，並且都會跟孩子說不要進房間打擾去她，相當貼心。