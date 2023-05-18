上季同樣在東區冠軍賽，拚戰7場不幸敗給綠衫軍的熱火，今（18日）帶著復仇之心前往客場再次交手賽爾提克，不畏上半場落後多達雙位數分數劣勢，熱火在第三節集中攻勢，打出46比25得分比，以及「季後賽最硬男人」吉米巴特勒（Jimmy Butler）轟下34分、7助攻、5籃板及6抄截的全能發揮，帶領熱火以123比116在客場拿下系列賽首勝。

綠衫軍開賽強攻內線，中鋒羅伯特威廉斯（Robert Williams）包辦前8分中的6分，上一場生死戰拿下51分的塔圖（Jayson Tatum）延續兇猛火力，熱火這方吉米巴特勒（Jimmy Butler）首節開啟全力模式，打滿整節得到12分，綠軍首節打完以30比28領先。

例行賽採用養生打法的羅瑞（Kyle Lowry），在季後賽終於拿出真本事，次節連續兩記三分幫助熱火超前，綠衫軍則在尾段繼續強打禁區，打出一波小高潮，半場結束綠軍以66比57擴大優勢，半場禁區得分也是綠衫軍佔優，以40比16輾壓熱火。

第三節由阿德巴約（Bam Adebayo）帶頭，包含史特魯斯（Max Strus）、洛夫（Kevin Love）兩顆三分球貢獻，熱火打出9比0攻勢追平比數，綠衫軍後衛史馬特（Marcus Smart）串聯攻勢，砍進三分球後完成雙十表現，熱火則在三節中段連續打出2+1助長球隊氣勢，單節拿下46分誇張分數，三節打完反倒領先綠衫軍12分。

綠衫軍末節打出7比0攻勢，熱火領先優勢瞬間縮小一大半，總教練史波斯查（Erik Spoelstra）急忙喊出暫停，此時第三節有些受傷狀況的史馬特也從更衣室返回賽場，不過熱火利用第三節建立的領先幅度，加上塔圖連續2波攻勢被抓走步違例、巴特勒三分球幸運彈進，熱火率先在客場旗開得勝。