在岸及離岸人民幣兌美元匯率17日盤中雙雙跌破「7字頭」關卡，分別是去年12月7日及12月29日以來首次出現，且近7個交易日，離岸人民幣已經下跌近千點。大陸專家分析，美國聯準會（FED）升息步伐放緩，加上銀行業危機影響下，讓美國經濟下行壓力加大，後期美元指數持續上升可能性不大。同時大陸經濟持續復甦前景下，人民幣不存在大幅貶值空間。

據《證券日報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，在5月美國議息會議上，美聯準會表示年內降息的可能性很小，這表態帶動近期美元指數有所反彈。比價效應下，人民幣兌美元會出現一定幅度貶值。

同時年初以來大陸國內結匯率總體偏低、售匯率較高。這意味著高額貿易順差更多轉化為國內美元存款，而非兌換為人民幣，也會對外匯市場供需平衡帶來影響，使得人民幣對美元貶值。

分析人士指出，近期人民幣兌美元匯率的走貶既有美元走強的比價因素，也有國內經濟恢復不及預期的因素掣肘，短時間內人民幣兌美元匯率可能還會在7元價位的附近波動。

人行行長易綱之前曾表示，匯價「7元」不是一個心理障礙，近5年大陸三次「破7」然後又回到7元以下，整個經濟是穩定的。人民幣匯率還會在合理均衡的水準上基本穩定，有一些小的雙向浮動也是市場驅動的，而這種波動對經濟是有好處的，對我國進出口、對大家的預期都有好處。