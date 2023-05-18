彰化縣北斗鎮長李玄在因貪污圖利罪被判刑1年10月、褫奪公權2年，今天一早他一身輕便現身地檢署報到，李玄在說，他今天要「含冤入監」，強調自己是清白的，司法沒有還他公道，但勇於面對，感謝鄉親支持。

2017年彰化縣北斗鎮長李玄在因涉嫌關說清潔隊，放行讓民眾進入垃圾掩埋場傾倒建築廢材物，更二審被判刑1年10月，不少支持者表示，前總統陳水扁兒子陳致中涉洗錢8億才被判1年，李玄在一分錢沒拿卻被判1年10月，直呼相當不公平。

李玄在表示，當時他真的沒有打電話關說，但不管證人怎麼說法官就是不採信，當時只是一個百姓，百姓哪有貪污治罪條例之圖利罪，那是公務人員才有，強調他真的沒有打電話給清潔隊，拜託放行的事。

李玄在更二審被判刑1年10月，但期間仍當選第18屆北斗鎮長，去年被停職後上訴，依然當選第19屆鎮長，他說，服務與便民只是一線之隔，如果為民服務換來牢獄之災誰還敢服務，他不貪不取認真做事，努力爭取百姓福利，選舉連任就是鄉親對他的肯定與信任。

李玄在說，他至今都還沒收到宣判書，縣府現在還無法批停職令，不過從今天開始公所還沒有代理鎮長，因為縣府沒有收到判決書，無法派代，鎮務繁重無法交接是他最放心不下的事情。

事實上李玄在與妻子楊麗香、父親李順銘都當過北斗鎮長，因此楊麗香未來動向也備受矚目。李玄在入獄後，依法必須在3個月內完成補選。楊麗香是否代夫出征再度參選，李玄在語帶保留，表示相信鄉親的智慧，會支持能夠接棒的候選人。