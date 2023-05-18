台股今加權指數以16060.26點開盤，上漲134.94點，突破「萬六」天險，創今年以來新高。OTC方面，今早表現不如集中市場，以209.87開盤，上漲0.47點。

今天最強勢的資訊服務類股，如三商電(2427)、凌群(2453)、資通(2471)、華經(2468)、敦陽科(2480)、零壹(3029)盤中都觸及了漲停價。而超級電腦概念的技嘉(2376)，今早股價創去年1月以來新高；緯創(3231)盤中觸及51.6元創2011年7月以來新高。

新光創新科技基金經理人表示，近期台股突破季線反壓，站回所有均線之上，技術線型有利多方表態，除技術面外、基本面方面，台股隨庫存調整進入尾聲、景氣有望築底復甦，預估企業獲利表現如倒吃甘蔗，逐季好轉，加上年底進入傳統旺季後，全年獲利表現有機會出現Nike型走勢。

由於國民黨昨(5/17)正式推出總統大選候選人後，從現在開始，台股正式進入選舉白熱化階段，台股在政策利多、資金簇湧及企業獲利好轉下，有望掀起一波選舉行情，市場資金將重新聚焦新主流、新題材，預估航太、能源與AI相關概念股，將是未來有機會表現的亮點族群。

吳文同建議，就整體產業供需來看，預估下半年台股基本面有機會落底，當台股落底確立後，股價有望提前反應，從2024年起，台股又將重啟下一波景氣擴張格局，投資人選股主軸，可挑選產業前景樂觀、公司營收、毛利率持續向上，及有新產品題材加持的潛力股，有望成為接下來台股投資亮點。