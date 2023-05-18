藝人小S徐熙娣代言的「胖達人手感烘焙」，標榜純天然卻使用人工香精，消基會代消費者提起團體訴訟，一審及二審都判小S免連帶賠償，最高法院裁定駁回上訴，判決胖達人所屬「生技達人」公司賠償連帶賠償342萬8626元，負責人徐洵平就其中333萬542元負連帶賠償責任。

消基會表示上個月已收到判決確定證明書，胖達人前董事長莊鴻銘單獨給付部分，經法院查調莊財產、所得資料，評估無執行實益，徐洵平應與莊或生技達人股份有限公司連帶給付金額342萬多元，已全數給付完畢並入帳消基會，消基會已通知逾1000名消費者領取。

消基會提告指出，胖達人標榜麵包「使用天然酵母、天然萃取香料、天然素材、絕無人工香精」，價格高昂，2013年被揭發使用人工香精，第一時間否認，直到台北市政府衛生局調查戳破謊言，胖達人才出面道歉，但退費、補償方案沒有誠意。

因小S在華人世界有高知名度，屢次在公開場合、電視媒體或胖達人開幕造勢活動中站台，推薦麵包全天然、無添加人工香料，屬於《公平交易法》第21條第4項的「廣告薦證者」，同時是股東許雅鈞的妻子，深受消費者信賴，應負連帶賠償責任。

一審及二審認定，莊鴻銘最初獨自經營胖達人，應自負32名消費者賠償，「生技達人」於2012年4月26日成立後莊任董事長期間，莊及公司應連帶賠償790名消費者474萬元，徐洵平2013年8月19日接任董事長後，徐及公司應連帶賠償75名消費者45萬元。

一審及二審認為，小S雖有出席開幕活動，並對麵包表示意見，但「生技達人」未將她的言論用為廣告傳播，消基會也沒有證明小S當天的意見，有對開幕活動現場以外的民眾產生「薦證」效果，故認為小S不必負連帶賠償責任。

生技達人及徐洵平不服提上訴，最高法院認定，消基會訴請生技公司賠償342萬8626元本息，徐洵平並就其中333萬542元本息與生技公司負連帶賠償責任，有理由，徐的上訴只是對原審命為辯論及已論斷者，泛言謂為違法，上訴為不合法，裁定駁回確定。