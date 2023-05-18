新北市一名男子恐嚇就讀國小的孫女「不配合就見不到你媽媽和外婆」，再加以性侵，致她呈現創傷後壓力症之臨床症狀，需持續接受藥物及心理治療，最高法院駁回上訴，將這名祖父各判刑8年、8年、4年，並定其應執行有期徒刑18年，全案定讞。

這名男子在孫女就讀國小一年級之2005年間某日中午，要求她到房間內，脫掉衣服躺在床上，接著脫掉自己衣褲，將皮帶放置一旁，戴上保險套後，不顧她稱「不要」，對她恫稱「不配合就見不到你媽媽和外婆」，以脅迫方式對她性侵。

她就讀國小四年級下學期之2009年間某日凌晨1點，他趁她與雙胞胎弟弟入睡之機，假借關窗、查房為由進入其等房內，強壓躺在靠窗單人床的孫女身上，撫摸其胸部及下體，不顧她腳踢反抗加以性侵。

孫女就讀國小四年級之2008及2009年間某日，他以協助晾衣為由 ，要求她與之單獨至陽台，不顧她一再閃避，接續撫摸她胸部、下體，以此方式為猥褻。孫女後來向婦幼警察隊報案，檢察官偵結將他起訴。

一審及二審審酌他身為被害人之祖父，不思善盡照護她之責，為滿足一己性慾，罔顧倫常，欺侮她年幼無依，惡性重大，造成她受創非輕，又迄未與她達成和解或獲得其諒解，判刑18年，他提上訴，最高法院駁回確定。

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