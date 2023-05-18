一段感情久了可能逐漸轉淡，《科技紫微網》運勢專欄點名雙魚座、天秤座及巨蟹座的女生馭夫有術，最能掌握另一半，讓感情更穩定長久；其中雙魚座的必殺技就是「溫柔」，讓男人無法抵擋。

▍雙魚座

雙魚女的「溫柔」是必殺技，平時說話輕聲細語，讓男人無法招架；有些女生只會傻傻付出，其實更重要的是要會提出要求。雙魚座對另一半寬容、體貼，但也會在對方犯錯的時候，無限放大錯誤，讓對方使盡全力求饒。

▍天秤座

天秤女注重自己的外貌，認為男人就是頭腦簡單、四肢發達的視覺動物，就算沒有天生的美貌，也會靠後天努力，讓自己變美；除了外在的優勢外，天秤女散發出的自信更讓男人著迷。

▍巨蟹座

巨蟹女很懂男人，就算遇到大直男，也會在對方做出感人舉動時，趁機大力讚賞，讓對方建立信心，久而久之直男也能慢慢轉變成暖男。

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