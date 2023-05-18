駕駛「未禮讓行人」遭罰喊冤 警方重申：尊重行人合法路權

台中市議員江和樹18日指出，1位民眾向他反映，日前行經太平區中山路菜市場因未禮讓行人通過斑馬線被警方開罰3600元，民眾卻認為該路段尚有其他違停車輛直呼「冤枉」，希望警方執法標準一致；警方呼籲，汽機車駕駛確實尊重行人合法路權，並會加強中山路一帶違停車輛取締。

民眾向江和樹表示，當天他行經中山路菜市場往803醫院方向行駛，因未禮讓行人過斑馬線，被警察攔停開罰3600元，不過當時該路段有並排違停、違停黃色網狀線車輛，對用路人也是行車地獄，用路人視角也會被違停車輛擋住看不到行人，認為遭警方開罰莫名其妙，「不是繳不起罰單，而是很冤枉」。

太平警分局表示，中山路市場是附近居民採買進出頻繁之處，當時員警發現行人正在行進中，1輛自小客車自行人行進方向3公尺內逕行通過，因此自後方超前攔停，並依《道路交通管理處罰條例》開單舉發，未來會加強中山路一帶違停取締，以維護用路人權益。

警方呼籲，汽（機）車駕駛行近未設行車管制號誌之行人穿越道前，應減速慢行，另遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示均應暫停讓行人，確實尊重行人合法路權。

江和樹建議，警方在執法過程中，應該也要疏導交通並注意整體路況，避免顧此失彼，產生爭議，同時也呼籲，駕駛人行經斑馬線應注意，避免違規。