全家「經典黑炫酷繽沙」升級，原價65元，會員限時55元。（全家提供）

連日高溫飆破30度，超商冰品飲品業績穩定增長，翻開銷售數據分析，氣溫每升高5度就能帶動冰品銷售量增加1到2成；飲品中的冰咖啡銷售占比也提高至7成，業者紛推創意新品，好比咖啡混搭氣泡刺激舌尖、手搖化身雪糕等，並搭嚐鮮折價、抽抽樂最低0元起，買氣有望再攀高至少1成。

全家Let's Cafe經典夏季飲品西西里咖啡，嚴選屏東優利卡綠皮檸檬，微酸滋味與咖啡香氣融合，光去年就賣近百萬杯，觀察近年氣泡飲相當流行，即起推特大杯「西西里氣泡美式」，加FamiCollection小分子氣泡水，標榜暢快不嗆，30日前會員嚐鮮價69元；同時「經典黑炫酷繽沙」也升級，容量提升20％外，頂部也鋪上1.8倍的巧克力餅乾脆片，會員限時55元。

萊爾富即起至30日推Hi Cafe咖啡全品項第二杯5折。（萊爾富提供）

萊爾富同樣推氣泡咖啡包括「冰檸檬氣泡美式咖啡」及「冰黃金柚香氣泡美式咖啡」，不管是檸檬或黃金柚醬加入美式咖啡，均訴求酸甜平衡，曾有網友稱讚怕酸的人也能感到順口，即起至30日推Hi Cafe咖啡全品項第二杯5折，同時段還有國際喝茶日活動，精選茶飲包括冰鎮檸檬紅茶享6折起。

7-11推多款話題冰品，包括「CAFE!N咖啡夾心醬雪糕脆脆」，59元。（7-11提供）

7-11國際冰品節，限時祭出指定冰品任2支最低0元起，線上線下同步響應抽抽樂活動。（7-11提供）

7-11瞄準精緻化飲品需求，CITY PRIMA精品咖啡於夏季全新推「大杯規格」，30日前購買CITY PRIMA大杯精品美式、大杯精品拿鐵任選第2杯半價優惠，即日起再推國際冰品節，話題新品包含「CAFE!N咖啡夾心醬雪糕脆脆」等，濃縮咖啡夾心加上沾附花生粒、OREO餅乾碎，口感豐富，6月27日前買指定冰品任2件可玩抽抽樂，最低0元起。

OKmart「香草牛奶霜淇淋」香甜不膩，19元。（摘自OKmart臉書）

OKmart限定店點開賣「香草牛奶霜淇淋」，3圈半分量帶有濃郁不膩的奶香，不敗的香草風味相當解暑，價格也只需19元；31日前會員買指定茶飲包含每朝健康-熟藏紅茶等，第2件6折起。