國民黨昨(17)日徵召新北市長侯友宜參選總統，民進黨立委范雲則發文屢提「黑箱」，並認為這是民主制度的寬宏大量與悲哀。該文引來網友怒火，怒轟「最沒資格講話的人」、「3+11黑箱指責別人黑箱」。

范雲昨在臉書指出，民主制度允許一個從政滿是黑箱處理模式的侯友宜，成為許多人以生命換來民主的國家的總統候選人，直言這是民主制度的寬宏大量與悲哀。

該文引來網友怒火，痛批范雲「3+11黑箱指責別人黑箱」、「最沒資格講話的人」、「3+11到底怎麼好意思說黑箱啊」、「自介？」、「輪不到妳出來講話」、「還真敢說，妳的會議紀錄呢？」、「3+11才是黑箱」、「閉嘴啦，就妳沒資格」。

「3+11」起源於范雲前年4月1日曾召開協調會，討論機組人員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）調整為「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天），4月14日疫情指揮中心便宣布，15日起放寬國籍航空機組員返國檢疫措施，未料卻造成機師染疫破口，使當時疫情延燒。當年6月18日立院三讀通過紓困4.0追加預算，國民黨提案要求3+11決策會議紀錄公開，遭62位立委反對，范雲因投下反對票遭轟「心中有鬼」。