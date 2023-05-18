集保結算所副總經理張秀珍表示，公司持續採用數位科技提升業務運作效率，領先提供優質服務、同步優化相關作業流程，藉由RPA快速處理大量具明確標準程序特性，將例行繁瑣的作業系統化、自動化，使員工可專注在更具價值工作，以提供市場加值創意的數位服務。

集保結算所在導入RPA初期，先透過工作坊讓公司各部門認識RPA，瞭解適合應用的場景及限制，並同步培訓公司內部的商業分析師（BA），後續透過需求分析、流程梳理，協助各部門評選適合RPA應用的作業流程。

集保結算所指出，導入RPA的範圍涵蓋集保結算所各項核心系統，如核帳作業、利率報價核對作業、帳務款項查詢作業及債券資料建檔等共10項例行作業，導入RPA後平均作業時間較原人工作業減少達約70％。

以短期票發行利率報價申報核對作業為例，原業務單位每日需人工連上23家利率報價機構網站，查詢及列印報價利率，再逐一比對各機構上傳集保網站當日內容一致性，有錯誤時需聯絡機構更正，比對全部正確後再將定盤利率e-mail給2家報社，最後資料歸檔留存。

而將上述繁瑣人工作業改用RPA自動處理後，集保結算所除大幅節省作業時間，且每年節省紙張約1萬張，不僅提升作業品質與節能減碳效益，透過RPA梳理流程及優化作業，亦增進企業營運效能與韌性。

集保結算所讓RPA扮演員工的數位助理，以實際成效提高同仁接受度，讓非資訊單位同仁由被動參與轉為主動規畫角色，藉由RPA提升數位能力，並賦權同仁自主導入RPA以落實思維轉變。

集保結算所表示，將持續整合現有大數據資源，結合AI技術，提供更有效率的多元數位服務，以達到「金融基建、數位共好」目標。