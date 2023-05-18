知情人士表示，美光將使用這筆資金在其廣島廠安裝艾司摩爾（ASML Holding NV）的先進EUV晶片製造設備來製造DRAM晶片。這筆資金可能會在日本首相岸田文雄周四（18日）會見美光執行長Sanjay Mehrotra、台積電董事長劉德音以及英特爾和三星電子等晶片公司高層時宣布。

稍早前媒體披露，針對南韓三星電子在橫濱設立研發中心與日本第一條半導體封測產線的投資計畫，日本政府擬提供補貼約150億日圓。

由東京威力科創（Tokyo Electron Ltd.）領軍，周四東京股市早盤，晶片製造設備相關股大漲，尤其是能支援EUV設備或技術的供應商表現尤其亮眼。

東京威力科創目前漲4.39%，稍早前一度漲逾6%。半導體測試設備廠Lasertec目前漲逾4%，光學儀器大廠Hoya Corp目前漲1.92%。

日本政府已經砸下數千億日圓鼓勵台積電擴大在該國的產能，同時也為其國內半導體公司Rapidus Corp.提供資金，盼日本能在2027年生產2奈米晶片。

提供美光投資獎勵是日本試圖壯大自家半導體產業的最新舉措，而這項投資協議也將首次將EUV設備帶到日本，朝該國政府推進尖端晶片製造的目標邁進一步。

這項投資案也是對北京的反擊，在拜登政府對中國祭出大規模晶片出口限制後，中國政府也宣布對美光展開資安審查，此舉可能危及該美國最後一家記憶體晶片製造商在中國的銷售業務。目前美光約11%的營收來自於中國市場。

日相岸田文雄將於5月19日至21日在廣島會見美國總統拜登等G7成員國領袖。

產業研究公司Omdia分析師Akira Minamikawa表示，在G7國家強化半導體晶片供應鏈的遠大計畫中，美光的廣島廠將扮演關鍵性的角色，這是美光最重要的據點。

美光應該也會為其廣島擴廠計畫投入自有資金，但具體數字尚不得而知。此外，廣島市也可望為該投資項目提供支持。