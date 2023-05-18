美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）17日透露，在19日開幕的七國集團領袖會議（G7廣島峰會）上，預計G7將提出「應對中國的基本原則」。美國總統拜登已乘飛機從華盛頓近郊啟程，在阿拉斯加州中轉後飛赴廣島，其將於日本時間18日下午抵達。

據日本共同社報導，G7各國對中態度存在溫差，比如法國總統馬克宏曾表示，歐洲不應追隨美中任何一方等言論。蘇利文在總統專機上接受採訪時指出，G7各國對中關係各不相同，將在峰會上討論對中的關切，以找出「共同的基礎」。

針對俄羅斯入侵烏克蘭，蘇利文表示，「徹底履行對俄制裁和填補漏洞」將是G7會議的中心議題。關於據傳正在探討的全面禁止對俄出口措施，蘇利文也透露「歐盟（EU）正在磋商」，但預計不會成為本次峰會的主要議題。

另外，蘇利文強調，拜登將與其他的G7首腦共同造訪核爆慰靈碑，但稱拜登「不會做出表態」。蘇利文也表示，隨著日韓關係的改善，三國均持積極立場。