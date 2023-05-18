女星邵庭經營的「涮辛酸」火鍋店，挺過疫情後今年將邁入第2年，4月推出龍蝦吃到飽套餐，吸引許多顧客訂位，沒想到短短1個月，近日在臉書公告只販售到5月21日，令訂到5月21日之後的客人錯愕不已，抗議留言「有種被騙的感覺」。對此，記者稍早致電邵庭，問及有沒有補救方案，安撫這些客人，她表示：「了解一下狀況再回覆。」

邵庭於2021年疫情期間，與電商合夥人砸1千萬開「涮辛酸」火鍋店，勇氣十足的她，去年5月初疫情再度大爆發時，曾吐露業績一度掉到只剩4成，「食材備了10成，所以另外6成也是耗損，但我們只能一路往前，若過程中屈服了，店就做不下去了」。今年疫情解封後，生意是否有回升，邵庭簡短回：「實體店面應該大家都有提升。」

不少饕客留言抗議。（圖/涮辛酸 FB）

即使通膨讓食材、運輸成本增加，她們堅持不漲價，4月更祭出「$1288涮蝦套餐」，臉書上打著「不只天使紅蝦、草蝦、現在更有龍蝦吃到飽啦！」等宣傳字樣，吸引消費者上門。如今該套餐只販售到5月21日，讓早在4月訂位的顧客相當不滿，表示「等了快一個月，然後突然在5／22結束？？」、「我還真倒霉，5／22有種被騙的感覺！真的開餐廳如果沒有那個屁股，就不要吃洩（瀉）藥」、「大家都是提前一個月預約的，這樣臨時取消未免也太誇張了...至少到5月底吧...」，甚至還有人質疑該不會是為了刷流量。