桃園市27歲錢姓男子去年12月24日晚間，因為小舅電燈沒關，2人發生糾紛，錢男返回房間，戴上布手套拿出切肉刀，還以膠帶纏繞固定在手上，走出房門朝劉男刺、砍20刀，劉重傷不治，檢方今天依殺人罪起訴，這也是桃園首件適用國民法官審判案件。

檢、警調查，住在龜山的錢男與小舅原本關係就不睦，去年12月24日晚間，2人因小舅電燈沒關起口角。錢男不滿後回到房間，戴上布手套並拿出切肉刀，還以膠帶將刀固定在右手，走出房門朝劉刺、砍20刀，甚至砍到刀刃彎曲及刀尖斷裂。劉後下頸部深切創傷及左上頸下頷角刺創，引發大量出血與血液吸入氣道，致出血性休克併呼吸衰竭。

錢男的劉姓母親發現後，立即呼叫救護車送醫急救，不過到院前已經死亡。檢方依殺人罪起訴。這也是桃園首件將由國民法官審理案件。桃園地院表示，該案件預計7月13日開準備程序庭，後續再進行遴選國民法官作業。