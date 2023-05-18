25歲李姓女子缺錢花用，利用代購、外送平台漏洞，故意下單香菸、iPhone等商品，讓代購員把商品送到自家大樓1樓外送區，再故意要求代購員到酒店、醫院急診室等指定地點收錢。6名代購員先後撲空才知上當，遭騙8萬元，氣得報警逮人，高雄地檢署依詐欺罪起訴李女。

檢方查出，李女刻意化名「君君」、「方瓔珞」、「小周」、「余小姐」、「小蘇」，2022年9月起陸續透過STG外送LINE社群、Lalamove、呼叫小黃等外送代購平台，下單香菸、各大廠牌智慧型手機等商品。代購員拿到商品後，依指示把商品送到李女居住的大樓1樓外送區，再去她指定的酒店、醫院急診室收錢。

6名代購員不疑有他，到指定收錢地點撲空，經詢問根本沒有李女自稱的身份，趕緊回到大樓時，發現外送區的商品早已不翼而飛，前後共計遭騙8萬元。

代購員事後均報警，李女到案時坦承因缺錢花用，才會把歪腦筋動到代購員身上。她得手的4支智慧型手機及相關商品，早就被她變賣或使用完畢。

高雄地檢署調閱大樓監視器，認定李女先後6次詐騙屬實，害6名代購員「血本無歸」還得賠錢，最後依詐欺取財罪將她起訴。

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