記者詢問未來要支持哪一個總統參選人？南投縣議長何勝豐強調，全力支持讓百姓安居樂業的人。（楊靜茹攝）

國民黨16日宣布徵召侯友宜參選2024總統，南投縣議長何勝豐旋即發布聲明退出國民黨，何勝豐17日如常主持南投縣議會定期會縣政總質詢，媒體詢問未來是否支持國民黨所推出的立委參選人？何稱：「我現在是無黨籍，我現在最輕鬆了。」未來要支持哪一個總統參選人？何勝豐重申，看誰能讓百姓安居樂業，一定全力輔選。

何勝豐如常主持縣政總質詢 強調支持讓百姓安居樂業的人

何勝豐17日如常到南投縣議會主持定期會縣政總質詢，他一派輕鬆跟記者打招呼。媒體詢問何勝豐為何退出國民黨？何勝豐說，第20屆議員無黨籍、其他黨籍的議員過半數，若他以無黨籍的身份，反而更容易幫助到縣長許淑華，讓縣政更容易推動。

記者追問，議長退黨的時間點，引發很多臆測？未來是否支持國民黨所推出的立委參選人？何勝豐笑著說：「沒關係啦！無黨比較輕鬆。」未來要支持哪一個總統參選人？何勝豐重申，要看所有總統參選人所提出的政見，他曾經說過，只要能讓台灣2300萬民眾安居樂業的人，他一定全力輔選。