新北市民進黨團今開記者會反對新北市長侯友宜參選總統，市議員呂家愷表示，放眼民進黨的歷史，落跑、帶職參選的狀況比比皆是，總統參選人賴清德正是佼佼者，無人能敵，侯友宜只是職務不同，只有在新北真正做過事，腳踏實地、聽老百姓聲音，才會知道新北要什麼，讓新北得到公平待遇、合理預算。

呂家愷說，賴清德才是落跑的先驅，1998年當選國大代表就去選台南立委，2008年剛選完台南立委，又跑去選台南市長；2017年市長任期尚未結束，北上當行政院長；2019年行政院長當到一半又爭取總統提名，依民進黨邏輯，賴清德要跟多少人道歉？

市議員江怡臻也說，民進黨去年地方大選提名7位現任立委參選，曾盛讚稱：「與其在選舉採取請辭手段，不如打正規戰」，現在再度發揮「綠能你不能」，批評侯參選總統。

江怡臻表示，現在新北市民進黨團又要開始杯葛拒審明年預算，無非是希望讓新北各項施政窒礙難行，這種為了政黨鬥爭，借勢借端來阻礙新北市進步發展，妨礙市民過好日子，令人遺憾。

另外，呂家愷表示，侯在新北市擔任副市長、市長整整12年，深知新北市過去是如何被中央對待，遭受到多少不公待遇，不僅中央統籌分配款人均預算是六都最少，疫情間的疫苗分配數還比高雄還少，更不要說捷運汐東線、淡北道路等重大工程一拖再拖後，經費都是新北吸收。

呂家愷說，新北打不到疫苗、中央統籌分配款平均六都最低、得不到中央關愛眼神，新北人不會這樣就算了，侯都有切身之痛，讓侯當選總統才能替400萬新北人吐口氣，找回公道。