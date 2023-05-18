新冠肺炎法定傳染病分類自5月1日起從第5類改為第4類，而嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例也將於6月30日屆滿，為保障民眾申請防疫補償權利，行政院會18日通過衛福部擬具的「傳染病防治法」第74條之1修正草案，延長申請期限到該條例施行屆滿2年內，也就是2025年6月30日前仍得申請。

行政院長陳建仁指出，衛福部考量「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將於2023年6月30日施行期滿，為保障符合該條例申請補償要件民眾的權利，於傳染病防治法增訂第74條之1規定，將請求權時效尚未完成的防疫補償，延長申請期限到該條例施行屆滿2年內，也就是2025年6月30日前仍得申請。

衛福部指出，依據特別條例第3條第1項規定，補償對象包含經各級主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，以及為照顧生活不能自理之受隔離者、檢疫者而請假或無法從事工作之家屬，本次修法增訂條文，將讓條例施行期間屆滿後的2年期間內，仍得申請防疫補償。 衛福部指出，本案送請立法院審議後，衛福部將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。