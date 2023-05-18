事後警方調查吳柏翰竟是毒駕，彰化地檢署今依照國民法官法程序提起公訴，正式啟動並進入審判程序，這也是彰化地檢署首件國民參與審判的案件。(本報資料照片)

當時高偉倫在父母親的陪同下，留著最後一口氣將送返高雄，途經服務的快官派出所，所有同仁含淚送別，場面悲壯令人鼻酸。(本報資料照片)

今年大年初二彰化警分局彰化警分局快官派出所年僅29歲的員警高偉倫，在返家路上遭37歲的吳柏翰駕車從後方追撞，事後警方調查吳柏翰竟是毒駕，彰化地檢署今依照國民法官法程序提起公訴，正式啟動並進入審判程序，這也是彰化地檢署首件國民參與審判的案件。

整起事件發生於23日早上8時12分，當時結束服勤的快官派出所高姓員警正騎車要返回租屋處，結果在行經彰化市彰興路、聖安路口等待紅燈時，遭到駕車的吳柏翰從後方高速追撞，雙方也因此身受重傷。而彰基醫院表示，高姓員警在事故現場就已經失去呼吸心跳，急救30分鐘後就宣告不治身亡。

彰化地檢署表示，吳柏翰今年1月間在彰化市彰興路段，於施用毒品後有不能安全駕駛情形，仍駕車上路致肇事撞及高姓被害人致死，近日偵查終結，依法提起公訴，吳柏翰也同日在今天隨案移送法院，該案為彰化地檢署於國民法官法實施後首件國民參與審判案件，正式啟動並進入審判程序。

彰化地檢署強調，審判階段檢方將堅實舉證並積極論辯，以還原本案事實，並針對被告各項量刑因子進行完整之辯論，務必使國民法官充分理解全案案情，做出正確的裁判。同時協調財團法人犯罪被害人保護協會台灣彰化分會協助提供輔助資源及心理支持，保護被害人家屬避免受到二次傷害。

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