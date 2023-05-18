調查局資通安全處4月間發生火警，起火原因紛傳。調查局官員今天表示，已收到火調報告，判定起火原因為電氣因素，排除人為因素。

法務部調查局官員指出，經新北市消防局火調鑑識人員判定，起火原因為電氣因素，但為深入檢討防火硬體設備與規劃應變措施，已發函新北市消防局、新北市警局希望取得正式火調報告。

全案起於，4月24日晚間8時許，調查局警鈴響起，值班警衛發現廉政大樓1樓出現火勢，新北市消防局獲報到場撲滅，無人員傷亡；起火點為廉政大樓1樓105室，是有電腦設備的資通安全處辦公室，燃燒面積約50坪。

資通安全處負責蒐報網路安全資訊、防範駭客入侵業務，起火原因紛傳，一度傳出有人偷用耗電的電器；還有網友發文指與中國境外勢力有關，火警也造成調查局官網一度停擺。

調查局事發後隨即展開調查，發現起火時間前後均沒有可疑人士、異常狀況，現場僅有3名加班的調查人員；另外，資通處資料庫位於同棟大樓的地下1樓，於火警時預防關機，均無受到火損及水損，平時定期進行資料庫的本地與異地備份，並進行例行性災害資料復原演練，火警並不影響調查局的工作運行。（編輯：蕭博文）1120518