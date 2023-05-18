得標廠商遭丟雞蛋。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

警方查扣空氣槍棍棒等相關證物。（洪靖宜攝）

高雄市小港區大林蒲長期被工業設施包圍，行政院於2019年核定「新材料循環產業園區設置計畫」，將大林蒲遷村及經費納入計畫。但卻有以洪姓嫌犯為首的不法集團趁機在當地成立環境維護協會，和多家工程行要求建設或是鷹架廠商將標案交予他們施作，如不從就串連多家承包商高價圍標，甚至還到其他得標廠商丟雞蛋和撥油漆，高雄警方掌握事證後，陸續逮到洪姓主嫌和11名成員依法送辦。

洪姓主嫌遭送辦。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

60歲的洪姓男子涉嫌在大林蒲地區開設水泥等相關工程行與人力仲介公司，甚至還在洲際碼頭地區成立「環境維護協會」，一開始先假環境維護之名，先要求建設或是鷹架廠商給予過路費，甚至要求將標案交付該集團施作，還會串連多家承包商高價圍標。

如有不從，就會派小弟打電話恐嚇、圍堵施工廠商員工，更有其他得標廠商被丟砸雞蛋及潑油漆，犯案前還拔其他車輛車牌前往犯案。

刑事警察局南部打擊犯罪中心相關事證後，與高雄市政府警察局刑事警察大隊、六龜分局、岡山分局、小港分局等單位共組專案小組，兵分多路，於5月份陸續逮到洪姓主嫌等12名犯嫌，並起獲空氣槍1支、作案衣物1套、手機9支、本票簿1本、收支表7張、標單1張、3萬400元等贓證物依組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、毀損等罪嫌解送高雄地方檢察署偵辦。