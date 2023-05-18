國民黨徵召侯友宜參選2024總統 爆副手2條件黑馬是「他」 @ChinaTimes ​

國民黨昨（17）日確定徵召新北市長侯友宜擔任2024總統參選人，外界也將焦點轉移到他的副手人選身上，最新消息傳出，前台大校長管中閔成為大黑馬，有可能成為侯友宜副手，協助角逐大位。對此，侯友宜今（18）日受訪時回應，管中閔是國家的財寶，要一起為了國家、為了社會努力。

據《中國時報》18日引述國民黨黨內人士說法，稱藍營內部有不少立法委員支持管中閔當副總統候選人。侯友宜今對此回應，管中閔在當台大校長的時候有守有為，得到很多老師跟學生敬仰，「同時他也是國家的財寶，是令我們敬佩的，是我們可以學習的對象，我們也是一起為了我們國家，為了社會一起努力。」

有媒體問到之後是否會帶職參選，侯友宜答覆，面對國家在現階段國外情勢、國內百廢待舉，一個對國家社會有責任的人絕對不能視而不見，應該要挺身而出；另對新北市來說，國家跟新北也都是息息相關，自己一定會讓新北市在這段期間全力往前走，「2023全力推動，市政不但不停歇，還會全力加速，一起加油。」

而回應有關9月後是否會請假，且薪水會不會捐出來一事。侯友宜說到，「不但會捐出我自己，還會捐得更多，相信大家只要抱著多做事，有些議題就會如同大家所認知，我們會全力做好事。」