俄羅斯當局昨（17）日指出，3名研發極音速飛彈技術的科學家面臨「嚴重叛國罪」的指控，當局正針對此事進行調查，引發國內科學界的恐慌。

綜合路透社、《華盛頓郵報》報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）17日宣布，馬斯洛夫（Anatoly Maslov）、希普柳克（Alexander Shiplyuk）與茲維金采夫（Valery Zvegintsev）正在接受調查，以釐清他們是否外洩極音速飛彈的技術機密。「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈是由俄羅斯研發的空射高超音速導彈，過去俄國總統普丁曾宣稱這種超級武器不會被世界上任何防空系統擊落。

圖為俄羅斯米格-31戰鬥機掛載「匕首」極音速飛彈，普丁曾宣稱這款飛彈不會被世界上任何防空系統擊落。（資料照／美聯社）

然而烏克蘭16日卻表示，烏軍擊落了俄羅斯發射的18枚飛彈，其中包括6枚「匕首」極音速飛彈。這是近日第二次傳出俄製極音速飛彈被擊落的消息，讓俄羅斯顏面盡失。

這3名科學家遭到逮捕的原因，分別與涉嫌向中國洩漏極音速飛彈的機密資料，以及一篇發表在伊朗期刊上的氣體動力學研究有關。

此事引起俄羅斯科學界的恐慌，科學家們在週一（15日）集體發表了一封公開信，提到這3人「都是愛國者，不會做出調查當局所質疑的事情」，強調逮捕行動將嚴重傷害俄羅斯的科學發展，甚至「瓦解」武器科技的研究發展。

根據俄羅斯的法律，洩漏國家機密遭定罪者，最高將面臨20年的牢獄之災。