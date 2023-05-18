台東富岡漁工踩空掉落3公尺底艙重擊頭部 警消送醫無礙 11:312023/05/18 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東富岡漁港今天發生一起外籍漁工墜落意外。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東富岡漁港今天發生一起外籍漁工墜落意外。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真） 台東富岡漁港今天發生一起外籍漁工墜落意外。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真） 台東富岡漁港今天發生一起外籍漁工墜落意外，1名外籍漁工在港區停泊的貨輪上搬運貨物時，疑似不慎踩空，他直接從貨船甲板掉落約3公尺深的底艙，頭部受到撞擊、肢體擦傷。警消及海巡人員趕抵協助送醫，這名外籍漁工沒有生命危險。 這名漁工疑似作業時腳底踩空，從高處掉落，所幸其他船員發現並立刻報案求救，警消和海巡抵達後，先由救護人員下到船艙，用長背板固定後，再搬上木棧板上，由一旁吊貨的怪手垂吊上甲板，送醫急救後意識清醒，沒有生命危險。 #台東 #富岡 #漁港 #外籍 #漁工 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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