台東富岡漁港今天發生一起外籍漁工墜落意外。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東富岡漁港今天發生一起外籍漁工墜落意外。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東富岡漁港今天發生一起外籍漁工墜落意外，1名外籍漁工在港區停泊的貨輪上搬運貨物時，疑似不慎踩空，他直接從貨船甲板掉落約3公尺深的底艙，頭部受到撞擊、肢體擦傷。警消及海巡人員趕抵協助送醫，這名外籍漁工沒有生命危險。

這名漁工疑似作業時腳底踩空，從高處掉落，所幸其他船員發現並立刻報案求救，警消和海巡抵達後，先由救護人員下到船艙，用長背板固定後，再搬上木棧板上，由一旁吊貨的怪手垂吊上甲板，送醫急救後意識清醒，沒有生命危險。