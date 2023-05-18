思科公布第三財季（截至4月29日）營收年增14%，為145.7億美元，優於市場預估的144億美元。調整後每股盈餘年增15%，為1美元，略優於市場預估的0.97美元。

惟獲利表現優於預期，主要來自於消化先前供應鏈瓶頸造成的積壓訂單。事實上，其第三財季產品訂單較前一年同期大減23%。公司高層警告，積壓訂單以及宏觀經濟情勢艱難，將使新需求受到打擊。

以地區來看，第三財季亞太、日本和大中華區（APJC）營收年增11%，歐洲、中東與非洲地區（EMEA）營收年增16%，美洲營收年增13%。

展望本季，思科預估營收成長14%～16%，以中位數估算相當於約150.7億美元，優於市場預估的149.5億美元。該公司預估本季調整後每股盈餘介於1.05～1.07美元，亦超出市場預估的1.04美元。

展望全年，思科將營收成長目標區間從介於9.0%～10.5%調整為介於10.0%～10.5%，並將全年獲利預測從介於3.71～3.78美元上修至介於3.80～3.82美元。