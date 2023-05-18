除了國際資金持續買超外，先機環球動態債券基金產品經理廖伯修認為，投資等級債目前還有兩大優勢，第一是價格優勢，投資等級債出現前所未有的大幅折價，根據Bloomberg統計，截至5/16為止，投資等級債的價格約在90上下波動，但過去15年的平均價格則約在105，也就是說，目前的價格約是長期平均價格的8.5~8.6折，從價格角度來說，非常適合中長期投資人買進。

第二則是殖利率優勢，先機環球動態債券基金產品經理廖伯修表示，目前投資等級債的殖利率約在5.35%到5.6%的區間，已經重回到2008年金融海嘯前的殖利率水平，並來到2011年以來的高點，是進場鎖利的絕佳時機點。

根據美國勞工部最新數據，4月份CPI年增率降至4.9%，低於3月與市場預期的5%增幅，同時是2021年4月以來最低，雖然仍高於官方設定的2%目標，但持續降溫的美國通膨數據，依然激起市場對於今年可能降息的預期，不過，5月以來，多位聯準會(FED)官員陸續發表看法，包括美國聯準會明尼亞波里斯分行行長Neel Kashkari及亞特蘭大聯準銀行總裁Raphael Bostic，皆認為通膨仍處於高點，不排除今年有再次升息的可能。