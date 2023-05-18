美國債務上限問題進入最後「拆彈」關鍵倒數，受美國白宮及國會對債務上限談判有望達成協議，加上區域銀行類股反彈激勵，美國四大指數周三全面跳高，台積電美國存託憑證（ADR）強彈達5.82％。

中租投顧總經理蘇皓毅認為，目前相信兩大政黨在最後關頭前會達成協議，即便屆時雙方未能達成共識，預期有相當大的概率會比照過往作法，動用財政部在聯準會TGA的帳戶現金以支應政府活動，非主要政府部門則可能暫時停止運作。

台積電2023年首季營運轉淡，合併營收5086.32億元，季減18.69％、年增3.58％，歸屬母公司稅後淨利2069.86億元，季減30.05％、年增2.1％，每股盈餘（EPS）7.98元，均創同期新高。董事會決配息3元，盈餘配發率約37.59％，將於9月14日除息。

台積電4月自結合併營收1479億元，月增1.71％、年減14.29％，自近17月低點回升、改寫同期次高。不過，累計前4月合併營收6565.33億元，年減1.07％、年增率由正轉負，仍創同期次高。

台積電法說時預期，第二季合併營收將介於152～160億美元，以中位數4742.4億元估算為季減6.76％、年減11.21％，為近1年半低點。毛利率預期介於52～54％、營益率介於39.5～41.5％，以中位數53％、40.5％估算，將續降至近1年半、近2年低點。