imB吸金案主嫌曾國緯被發現其實本名是曾耀峯，因槍砲案逃亡7年。國民黨立委曾銘宗今天於立院司法法制委員會質詢6月1日即將擔任懲戒法院院長的司法院祕書長林輝煌，曾國緯逍遙法外還可以開公司詐欺，駭人聽聞，連監察院長陳菊等綠營政要都跟他合影，很多民眾因此信以為真，是否能向陳菊求償？林輝煌說，「不要問我這麼政治性的問題啦！那個不是法律問題啦！好不好？」

曾銘宗拿出一張照片質詢指出，去年9月20日陳菊去訪視雙清文教基金會，照片中曾國緯以及多名綠營政要都在場，「難怪民眾會被詐騙，就因為相信陳菊，陳菊都敢去了」，曾認為那被詐騙的5000多人，被騙25億，應該跟陳菊求償，並問司法院及法務部看法。

法務部次長陳明堂表示，要看北檢調查以後如何才能評論，現在無法做yes or no的答覆。林輝煌則說，「不要問我這麼政治性的問題啦！那個不是法律問題啦！好不好？」曾銘宗則認為，這不是政治問題，而是法律問題，人家看陳菊都去了就會相信，這樣求償會不會成立。

國民黨立委謝衣鳯則質詢合庫AMC前董座蔡見興案，蔡見興是公股代表，是否適用利益衝突迴避法？她希望即將要上任懲戒法院院長的林輝煌能夠以法學觀點來回答，但是林輝煌對此則堅持要由法務部來回答，稱法務部才是該法主管機關。陳明堂表示，蔡見興的人事案也是報請政院核准的，是公股代表，因此適用利衝法。

陳明堂說明，利衝法是在規定有沒有該迴避而未迴避、有沒有假借職務圖利他人，公股代表的處罰歸監察院管，而監察院目前有在了解中，結果如何他不清楚，至於貸款有沒有違反核貸規定，業管機關是金管會。

謝衣鳳質疑為何林輝煌不能以法學角度來回答這題？林輝煌強調，他尊重主管機關，但是他今天是用司法院祕書長身份來備詢，不是懲戒法院院長，法務部回答會比較合適，「6月1日之後，委員隨時找我考試，我再來應考，要我去辦公室考試，我隨時去應考。」