陳水扁18日將至東吳大學演講，中監回應表示，尊重「醫囑」核准。（資料照片）

保外就醫的前總統陳水扁今天下午將應邀到東吳大學「講演」，台中監獄副典獄長洪勝雄表示，扁方面數周前即提出申請，中監基於「醫囑」認為參加此活動，有助病情而核准。至於是否符合中監過去要求扁遵守的「不進入會場」、「不上台」、「不演講」等「五不」原則？「醫囑」是否已凌駕在「五不」之上？洪勝雄回應表示，還是尊重專業「醫囑」。

陳水扁於2015年間起保外就醫，台中監獄依據「保外醫治受刑人管理條例」規定，要求需遵守「五不原則」，包括「不進入會場」、「不上台」、「不演講」、「不談及政治」及「不接受媒體採訪」等規定，期間，陳水扁多次採紅線，引發外界爭議。

東吳大學政治學系邀請陳水扁今天下午到校演講，講題是「站在時代的封口浪尖－陳水扁對於台灣民主的見解」。台中監獄副典獄長洪勝雄指出，扁方面在數周前即提出申請，「醫囑」認為，扁參加此類相關活動有助病情，中監尊重專業醫師的建議。

記者追問中監過去對扁曾提出的「五不原則」，東吳大學演講活動是否已違反規定？「醫囑」是否已凌駕在「五不原則」之上？洪勝雄仍回應表示，「尊重專業醫囑」。