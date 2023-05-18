以女性從政為主題的Netflix韓劇《造后者》，女主角金喜愛（Kim Hee Ae）飾演財閥銀星集團戰略企劃室室長「黃導譆」，而後她轉而投入抗議銀星集團的人權律師吳景淑陣營，為申張正義助吳景淑勝選，是位「造后者」，在政壇呼風喚風的她，服裝造型風格簡潔高雅，並以珠寶飾品加強氣勢，尤其是耳環更是不可缺少的飾品，如伯爵（PIAGET）、TIFFANY珠寶都是亮點。

伯爵Rose系列18K白金鑽石耳環，32萬7000元。（PIAGET提供)

伯爵Rose系列18K白金鑽石耳環，32萬7000元。（PIAGET提供)

在《造后者》首集中，金喜愛一出場就氣勢不凡，她以一身黑白色系套裝佩戴伯爵（PIAGET）珠寶與珠寶表登場，俐落帥氣又不減高貴端莊，「一呼百諾」的氣場，完美展現女強人的氣勢。

伯爵Possession系列玫瑰金孔雀石項鍊，27萬6000元。（PIAGET提供）

為了與黑白對比的現代摩登套裝相呼應，金喜愛佩戴了伯爵Rose系列鑽石耳環和Limelight Gala系列鑽表，完美刻畫女性菁英的精明幹練，Limelight Gala腕表不對稱表殼的美感設計，柔化金喜愛在劇中稜角分明的性格，堅毅外表下，蘊藏著女人的感性與溫柔。